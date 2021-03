Aivar Riisalu tähistab laupäeval oma 60 aasta juubelit tagasihoidlikult – koroonapandeemiast tulenevalt tähendab see seda, et ei tähistagi. Muu hulgas ettevõtjana tegutsev Aivar ütleb, et kõik, mida ta oma ellu on ihanud, on seal olemas. Edu on saanud ta maitsta nii äris, poliitikas kui laval. Peale selle on tema viimane abielu ettevõtja Marina Riisaluga kestnud kauem kui varasemad suhted – kümme aastat.