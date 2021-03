Juhuu! "Naabrist parema" võitjad said lõpuks oma kodu: saateta oleks seda olnud märksa raskem teostada

"Sõbrad, see on suuresti tänu teile ja ilma @naabrist_parem saateta oleks seda olnud märksa raskem teostada. Niiet kniks, kummardus ja sügav tänu!" jätkavad nad.

"On aeg ennast sisse seada, sest Aleksander-poiss lõpetab peagi lasteaia ja läheb juba vähem kui poole aasta pärast kooli. Kuhu see aeg sai ?! Igaljuhul oleme ülimalt elevil ja ei jõua ära oodata, et sinna enda vibe sisse puhuda ja järgmist sammu oma elus nautida," lausub noorpaar.



Sügisel panid noored enda võidetud konteinermaja müüki põhjendades seda järgmiselt: "Meil vanemad juba pikalt soovitavad, sest see on meil pidev tüliallikas meie peres. See tekitab hästi palju stressi, sest see lihtsalt seisab seal."

"Lisaks sellele, et endal on kahju, et hoida sellist asja, mis ammu peaks saama hoolsasti köetud, siis see ikka seisab seal platsi peal. Inimesed kirjutavad igapäevaselt ja küsivad infot selle kolimise kohta," rääkis Mari-Anne ning lisas, et tema suureneb iga päev pettumuse tunne, mis ei ole kuhugi kadumas enne, kui maja ei saa sellist rakendust nagu selle otstarve on.