Meghan Markle'ist sai Briti meedia peksupoiss? Tabloidajakirjandus näitab, kui rassistlik on Suurbritannia

2016. aasta sügisel said Suurbritannia mitmed väljaanded uue sihtmärgi. Nimelt toodi ühtäkki mitmetes pealkirjades esile prints Harry uut kaaslast Meghan Markle'it. Ajakirjandusele omaselt sukelduti põhjalikumalt Meghani lapsepõlve, kust leidi, et ta viibis keskkonnas, mis oli ümbritsetud narkootikumidest ja kuritegevusest. Niisamuti osutus pinnuks silmas Meghani nahavärv.

Nüüd, kui on nii USAs kui ka Suurbritannias eetris olnud skandaalne Meghani ja Harry intervjuu legendaarsele saatejuhile Oprah Winfrey'le, on tekkinud mitmeid küsimusi ja arutelukohti. Kuidas üldse on Briti meedia Meghanisse algusest peale suhtunud? Pärast lühikest sissevaadet selgub, et Meghani käsitlemine on olnud kõike muud kui sõbralik.