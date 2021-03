Kuningakoda avas suu: Meghani rassismisüüdistusi võetakse väga tõsiselt

Nüüd on palee teinud avalduses, kus on kirjutatud järgmiselt:

"Kogu perekond on äärmiselt kurb, kuuldes seda, missuguste väljakutsetega on Harry ja Meghan pidanud viimased aastad toime tulema. Väljatoodud probleemid, eriti rassiga seotud küsimused, on tõsiselt murettekitavad," ütlevad nad alustuseks.

Nimelt väitis Meghan intervjuus Oprahle, et teda keelduti abistamast ja kaitsmast. Muuhulgas on ta kannatanud enesetapumõtete all ning kuninglik perekond on väljendanud muret selle üle, kui tume tuleb Archie nahavärv.