Tuntud rahvabänd lõpetab tegevuse: tööd lihtsalt ei ole!

"Aga milline on teie saatus, kui siin tuleb kinniolek ning kohtades esineda ei saa?" uurib üks saatejuhtidest edasi, mille peale viitab Edvin, et las Regin räägib.

"Meil on kahjuks kurvad uudised. Jutt lühike - me hakkame nüüd siin lõpetama. Esiteks sellepärast, et tööd ei ole. Praegu on keeruline aeg ning teiseks sellepärast, et ma soovin oma õpinguid jätkata. Ja Edvini suhtes oleks ebaaus, kui ma 100% ei pühenduks bändile," lausub Regin avameelselt.