Demi Lovato tunnistas, et teda surma äärele viinud narkootikumid tegid ka head: see päästis mitmel korral minu elu

Scanpix

Sel suvel möödub kolm aastat päevast, kui lauljatar Demi Lovato oli narkootikumide üledoosi tõttu juba ühe jalaga hauas. Kuigi staar vannub, et ta on nüüd täielikult kaine, siis peab ta tunnistama, et meelemürgid olid mõnes mõttes ka kasulikud.