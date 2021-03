Roberta Einer avameelselt eraelust: olen alati arvanud, et minust saab noor ema. Aga elu on kaardid kätte mänginud teisiti

"Kui päris aus olla olen alati arvanud, et minust saab pigem noor ema. Aga elu on kaardid kätte mänginud teisiti ja pole seda siiani juhtunud, mis on ka jumala ok," paljastab Einer, kes oli aastaid koos räppar Reketi ehk Tom-Olaf Urbiga. 2018. aasta lõpus sai nende suhe aga läbi.

Siiski tunneb täna 29. sünnipäeva tähistav disainer, et talle pole avaldatud ka survet, mille tõttu ta peaks juba pere planeerima. Samuti arvab ta, et ka karjääri kõrvalt on võimalik selliseid asju ajada. "Aga eks kõik juhtub siis, kui aeg on küps," kinnitab ta.

Pool oma elust välismaal elanud Einer ei saa siiski kindlalt ennustada, millise riigiga ta tulevikus seotud on. "Armastust (ja seda kust riigist teda võiks leida) valida ei saa," ütleb ta ning lisab, et vahet tegelikult pole, kus see olema saab, sest kõige tähtsam on ennekõike see, et ta oleks õnnelik.