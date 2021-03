Meghani ja Harry intervjuu halvustamise tõttu pidi tuntud saatejuht ameti maha panema: mehe räuskamine tõi 41 000 kaebust!

Skandaalne saade tõi ITV kanalile, kus Morgani saade "Good Morning Britain" eetrisse läheb, loetud tundidega 41 000 kaebust. Peamiselt kurtsid inimesed seda, et saatejuht mõnitas Meghanit, kes intervjuus paljastas, et meedia kiusamine viis ta enesetapu äärele.

"Pärast diskussioone ITVga on Piers Morgan otsustanud, et on õige hetk lahkuda saatest "Good Morning Britain". ITV nõustub tema otsusega," seisis teisipäeva õhtul avalikustatud telekanali lühikeses selgituses. Saatejuht jõudis selles programmis kaasa teha kuus aastat.