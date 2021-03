Rolf Roosalu ravis koroonaviirust paastumisega: kõigile ei pruugi see sobida

Kui tavaliselt võetakse paast ette kaalulangetuseks, siis Rolfile on see pigem vaimne tegevus, enesesse vaatamine. Nädalase paastumise ajal joob tema vaid vett ja teed. "Kui paast lõppeb, valdab mind alati hea ja kerge tunne, mõtted on helged ja energiat on väga palju. Nädalaga kaob kehast sel viisil ehk minu puhul viis kuni seitse kilo."