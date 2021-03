Terviseamet skandaalsest suunamudijate koroonapeost: see polnud avalik üritus, kuid tuleb kinni pidada ohutusmeetmetest

"Vaatamata sellele, et tegemist polnud avaliku üritusega, tuleb kinni pidada ohutusmeetmetest. Need kehtivad igal pool, olenemata kokkusaamise vormist. Koroonaviiruse levik Eestis on püsivalt kõrge ja vaktsineerimisega hõlmatus pole veel piisav selleks, et saaksime end nakkusohu suhtes turvaliselt tunda. Hetkel saab iga inimene viiruse leviku piiramisele kaasa aidata, vältides mittevajalikke kontakte, kandes maski, pestes käsi. Haigena tuleb püsida kodus," toonitab terviseameti esindaja Kirsi Pruudel.