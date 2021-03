NUNNUKLÕPSUD | Tuuli ja Marko Mihkelsonil uus pereliige: temaga ei ole muret kodus, kohvikus ega ka jooksurajal

"Nikki on toonud meelde ajad, mil majas oli beebi – hommikust õhtuni on läbivaks teemaks, millal kutsikas viimati pissis või mitu krõbinat järele jättis või kas magas täna öö läbi," naerab Tuuli. Linnakorterisse koera võtmist vaagisid Tuuli ja Marko põhjalikult ja tehtud otsuse üle on nad rõõmsad.

Nikki on peaaegu aru saamas, et saapapaelad ei ole söödavad ja et oma peegelpildi limpsimine ei ole väga tulemuslik tegevus. "Kingad ja lauajalad on tänase seisuga veel ühes tükis, aga sukad ja kõrvarõngad küll mõneks ajaks kapisügavustesse peidetud," tunnistab Tuuli.