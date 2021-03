Kihlveokontorid on hullumas: maailmakuulsa räppari osalemine Eurovisionil viib võidu väikeriiki?

Räppar esineb koos lauljatari Senhitiga ning nende pala kannab nime "Adrenalina". Kuigi lugu on väljas olnud vaid kaks päeva, siis on juba mitmed Eurovisioni fännilehed kindlad, et sel aastal läheb võit just sinna väikeriiki.

Pärast Flo Rida osalemise avalikustamist on Wiwibloggsi andmetel ka kihlveokontorites ennustamine pea peale pööratud. 41% panustest on pärast räppari osalemise teadet tehtud just San Marinole ning nende võiduvõimalus on kasvanud 0,3% pealt 6,7% peale.

Teine riik, mis on tekitanud kihlveokontorites palju elevust, on Itaalia, kelle võidu peale on panustanud viimasel ajal 7% inimestest. Neid esindab artist Måneskin looga “Zitti e buoni”.