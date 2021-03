Suurimad Eurovisioni fännid: Uku Suviste vääris teist võimalust, ent edu teda ei saada

Hollandis pidi toimuma 2020. aasta konkurss, kuid see jäi 2019.–2020. aasta koroonaviirushaiguse pandeemia tõttu ära. See on viies kord, kui Holland võõrustab Eurovisiooni lauluvõistlust, viimane lauluvõistlus toimus seal 1980. aastal. Lisaks on Eurovisioon toimunud Hollandis veel aastatel 1958, 1970 ja 1976.