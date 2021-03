VÕRDLE | Mitte ühtki kortsu! Vaata, kuidas aastad ja ilukirurgia on Kylie Minogue'd hoidnud vananemise eest

On raske uskuda, et tuntud popstaar Kylie Minogue saab mais 53-aastaseks, nähes siiani välja piltilus ja heas vormis. Ehkki ta teeb jõudsalt trenni ning jälgib oma toitumist, on Kylie vihjanud, et ka ilukirurg on teda veidi aidanud. Ta on öelnud: "Ma olen seda kõike proovinud!"

"Naised on ajast-aega tahtnud head välja näha. See, mis tänapäeval on saadaval, on saadaval. Olen proovinud Botoxit, neid kõike," rääkis Kylie ajakirjale Elle.

Ma ei ole kindlasti üks neist, kes ütleb "sa ei tohi seda teha!". Igaüks teeb seda, mida soovib.

"Nagu paljud tunnistab temagi, et 40-aastaseks saades vaatas ka tema peeglisse ega tahtnud end ära tunda. "Palju kordi olen peeglisse vaadanud ning mõistnud, et gravitatsioon on võimust võtnud. Või näen äkki telefonis võis Skype'is oma nägu ning see oleks nagu Spielbergi eriefekt ja sa lihtsalt mõtled, kes kurat see on," räägib ta, lisades, et vahet pole kas satud noa alla - üldjuhul oled igatmoodi neetud.