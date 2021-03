ETV+ üllatab hiilgavate vaatajanumbritega: eesmärk on kasvatada ka ETV+ programmi seltsis veedetud aega

Vähemalt 15 minutit vaatab ETV+ programmi iganädalaselt 215 000 inimest (veebruaris 2021, kõik televaatajad vanuses 4+ aastat). Sellega jõuab ETV+ venekeelsetest kanalitest suurima vaatajaskonnani Eestis. Teisel kohal oleva PBK nädalane vaatajate arv on aastaga langenud alla 200 000. ETV+ päevaste televaatajate arv on möödunud aasta veebruariga võrreldes kasvanud 44 protsenti.

Kasvanud on ka ETV+ programmi seltsis veedetud aeg, võrreldes eelmise aasta veebruariga on ETV+ vaatamisaja osakaal kogu vaatamisajast kasvanud 36%. Aasta tagasi veel suurima osakaaluga kanali PBK vaatamisaeg on seevastu langenud 28%, veebruari suurima vaatamisaja osakaaluga telekanal RTR Planeta on püsinud aasta varasemaga samal tasemel.