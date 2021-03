VIDEO |Vaktsineeritud TV3 reporteri Sven Soiveri terve pere koos paarikuuse imikuga haigestus koroonasse

Sveni sõnul on täpselt teada, kuidas viirus nende majja jõudis. Nimelt tuli teade, et tema lasteaias käiv laps on koroonapositiivne ja järk-järgult ilmnesid haigusnähud kõigil pereliikmetel: esmalt tekkis köha, seejärel kõrge palavik ja just kaheaastasel lapsel on see veel kõige hullem olnud.

"See koroona on justkui lototroni keerutamine - tsirr ja vaatad, mis sümptomid sind järgmine tund aega kimbutavad," kirjeldab Sven Soiver. Kõik sümptomid on kõigil pereliikmetel esinenud, aga mitte kunagi korraga, vaid juhuslikult. Näiteks siis, kui vanematel on parasjagu kõrge palavik ja väsimus, on lapsel rohkelt energiat ja mängutuju, mis teeb olukorra keeruliseks. "Iga tund ootad, millega sind üllatatakse. Ainus konstantne asi on nõrkus," võtab Sven pere praeguse seisukorra kokku.