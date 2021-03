Selena Gomez pärast Justin Bieberist lahkuminekut: ma ei ole kolm aastat kellegagi kohtingul käinud

Gomez, kellel on sel nädalal ilmumas uus hispaaniakeelne EP pealkirjaga "Revelacion", mainis Vogue'ile aprillinumbri kaaneloos, et inimesi on lihtsalt väga raske usaldada. Ta kirjeldab, kuidas kuulsus tal uute tutvuste loomise raskeks muudab: "Ma ei saa kellegagi kohtuda, et teada saada, kas ta meeldib mulle," märkis 28-aastane Gomez. "Kui täiesti aus olla, siis tahan alustada täiesti otsast peale. Tahan, et kõik oleks täiesti uus ja värske. Ma tahan, et keegi armastaks mind nii, nagu ma oleks täiesti uus inimene."

Muu hulgas mainis ta ka seda, et tema lahkuminek Bieberist oli niivõrd raske, et ta vajas lausa professionaalset abi. Pärast abistamiskeskusesse minekut on ta aina enam hakanud mõtlema oma isiklikule elule - sellele, mida ma oma eluga teen.