Tanja Mihhailova-Saar astubki ametlikult Brigitte Susanne Hundi asemele

Sarmikas lauljanna avaldas muljet oma laia silmaringi ja teadmistepagasiga ning võlus nii raadio meeskonda kui kuulajaid. Ei läinudki kaua aega, kuni lauljannale juba tõsisem pakkumine tehti.

"Kui Eesti Laulu spetsialistina raadio Sky Plus eetris säranud Tanja projekt lõppes, saime mõlemad aru, et tähtede sobiva seisu korral võiksime seda korrata. Nüüd, kui on selgunud, et tänavune Eurovisioni trall läheb Tanjast mööda ja meelelahutuses on seis rahulikum, oli vaja kokku leppida vaid alustamise kuupäev," sõnas raadio Sky Plus programmijuht Vaido Pannel Sky.ee vahendusel.

Nüüd andis lauljanna Instagramis teada, et hakkab peaaegu iga päev raadioeetris olema. "Jah, ma olen tagasi raadio Sky Plus ridades. Aitäh, et olete mind nii soojalt vastu võtnud. Kuulake meid Andiga esmaspäevast neljapäevani kell 15-19," andis lauljanna teada.

Olles nüüd ametlikult Andi Raigi raadiopartner, asendab Tanja sellelt kohalt lahkunud Brigitte Susanne Hunti. Ta andis lahkumisest teada detsembri lõpus enda blogis. Blogikülaline hüpnotisöör-Ants, kes vaatles seltskonnatähe uue aasta sündmusi, tõi välja, et Brigitte töösuhe SkyPlusiga on lõppemas ning Brigitte kinnitas seda.

"Minu suhe SkyPlusis lõpeb. Ma ise soovisin seda. Ma tundsin, et hetkel pean ma tegema midagi muud, teises mahus. See, mis ees ootab, see on kaootiline," rääkis Brigitte ise.