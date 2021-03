Aleksei Soltan (33) on erakordne mees. Ilusam kui Naomi Campbell ja tulisem kui Lenny Kravitz. Intervjuule kiirustades jätab ta oma Mercedese keset Rotermanni kvartalit, jookseb restorani ja istub naeratades lauda. Tal on seljas pikk must nahast särk, jalas retuusid ja Balenciaga tossud ning käes Louis Vuittoni kott. Lahtinööbitud särgikaelusest paistab rinnal olev piercing – augustusega kinnitatud sädelev kivi.

"Näe, siin on ka," tõmbab ta särgi parema hõlma lahti ja näitab rõngastatud rinnanibu, naerab ja demonstreerib ka vasakut rinda: "Ja siin ka!"