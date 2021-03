Kohus Jan Uuspõllu majasaagast: lõpetati eelmenetlus ja mindi üle sisulise arutelu juurde

2019. aastal kaebas Imre Triisberg näitleja Jan Uuspõllu kohtusse, kuna väidetavalt esinesid majal, mida Uuspõld müüs, mitmed puudused. Uuspõllu hinnangul aga majal puudusi ei ole. Triisberg ostis maja eesmärgiga elada seal aastaringselt, kuid see ei ole tema väitel võimalik, sest maja ei pea tuult ega sooja. Maja müügikuulutuses oli aga kirjas, et see sobib elamiseks aastaringselt.