FOTOD | Tuuli Rand jagas oma ema sünnipäeva puhul temast seninägemata pilte: mul on väga-väga vedanud

"Sellel kaunil daamil on täna sünnipäev. Kui suure õnnega olen ma koos, et mul on niii hea ja armas ema. Mul on väga-väga vedanud.. On suurim emalövi keda olen näinud ning kaitseb alati enda lähedasi, kui on vajadus olnud ning toetab mind alati igas hullumeelses ettevõtmistes. Laseb mul teha enda vigu ise ning õppida nendest, kuulab alati ning annab nõu seal kui vajan seda. Näiteks kooli ajal oli mul väga tugev hip-hop'i periood, just riietuse ja välimuse osas. Ei käinud võib-olla riides kui klassikaline tütarlaps ja ta lasi mul seda teha, isegi et teised perekonnaliikmed pidevalt ütlesid midagi selle kohta, siis tema lasi mul rahulikult selle aja läbi teha ja see oli nii vajalik minu, kui indiviidi jaoks. Tänu sellele ajale sain enesekindlust ja tugevust, et tema jääb alati mo kõrvale, vahet pole kuidas ma välja näen ja see on hindamatu iga lapse jaoks, et sa saad olla täpselt see kes sa oled ning sind armastatakse ikka pigem sinu sisu kui välimuse pärast. Aitäh, et lasid selle aja mul läbi teha, ega ma ei tea muidugi, mis ta enda peas samal ajal võis läbi käia.. Aitäh, et oled andnud enda elust nii palju Kuressaare Gümnaasiumile ning süstinud laulupisikut paljude noorte sisse. Panid ju selle ka minu sisse ja näe muusikas ma elan, seda kõike tänu sulle. Üks ilusamaid hingi siin maa peal, kes on minust teinud just täpselt sellise inimese nagu ma olen. Armastan sind väga ning soovin sulle palju önne sünnipäevaks, Empsu!" kirjutas Tuuli oma postituse pealkirjas.

Saates "Duubel" rääkis Tuuli Rand oma ema rinnavähi avastamise ja võitluse loo, kus naine tunnistas, et paraku oli vähikolle arenenud niivõrd kaugele, mis tähendas rinna täielikku eemaldamist.