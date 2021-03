Tohoh! Rattateel tomatite vastu võidelnud Talvo Rüütelmaa kavatseb hakata ketšupit tootma?

Nimelt paigutati Tõnismäel rattaraja eraldusjoonele tomatid, et näha, kaua nad tervena püsivad. Nii oleks saanud aimdust, kui kaitsud või mitte on Tallinna linnas ratturid. Konstruktiivsete vastuste asemel muutis kohale tõtanud Tallinna transpordiameti juhataja Talvo Rüütelmaa kogu eksperimendi tõeliseks komejandiks, märkides, et taoline eksperiment on äärmiselt ohtlik ning saates mitmed tänavapuhastuse ekipaažid kohale kutsus.