Kate Winslet loodab, et Banksy maal suudab endise vangla muuta kunstikeskuseks

Kate Winslet toetab teatrigruppi, kes on vastu vangla asendamisele uute elumajadega. Kui maal alguses vangla seinale tekkis, siis alles spekuleeriti selle üle, kas legendaarne tänavakunstnik tõesti selle tegi või mitte. Banksy võttis viimaks maal omaks ning paljude sõnul oli taiese mõte just aidata kaasa kunstikeskuse loomisele, vahendas BBC.

Winslet, kes on Readingus kasvanud, lubas avaõhtul esineda, kui plaanid keskus valmis saada peaksid realiseeruma.

Winslet sõnas BBC-le, et imeline Banksy maal peaks algsesse asukohta alles jääma ning see võiks olla osa imelisest pärandist, mis võib kunstikeskuse näol sinna tekkida.

Readingu linnaosavalitsus teeb vangla osas uuel nädalal uue pakkumise, et see justiitsministeeriumilt endale saada. Linnaosavalitsus soovib luua kunstikeskuse, et sellega linnaelu mitmekesisemaks muuta.