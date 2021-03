Avalikkuse ette tulnud prints William sai meedia peale vihaseks: me ei ole rassistlik perekond!

"Kas kuninglik perekond on rassistlik perekond?" hüüdis üks ajakirjanik Williamile. Pikalt vaikinud prints keeras end kaamerate poole ja ütles pettunud ilmega: "Me ei ole rassistlik perekond!"

Williami mainele oli kõige laastavam hoopis see, mida tema vend ja vennanaine rääkimata jätsid. Nimelt on rahvusvahelises meedias endiselt kuumaks teemaks see usutluse osa, kus Meghan kirjeldas, kuidas üks Harry lähisugulastest oli hertsoginna esimese raseduse ajal tundnud suurt muret selle üle, kui pruun nende sündimata laps on. Kuna Sussexid keeldusid rassistlikku sugulast paljastamast, siis on endiselt õhus spekulatsioon, et tegemist võis olla Williamiga.