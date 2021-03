Kodune kasvatus? Koroonapeoskandaali sattunud Uudo Sepa ema levitab sotsiaalmeedias oma skeptilist arvamust

Kui Uudo Sepp Õhtulehele pärast eelmise nädalavahetuse skandaalset koroonapidu väitis, et tal imeline tervis ning tema jaoks polnud see isegi pidu, siis võis arvata, et tegemist on Uudole omase lapsesuuga. Nüüd selgub, et tema vanemad, kes on tegelikult koroona läbi põdenud, on samuti skeptilise mõttemaailmaga.