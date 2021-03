Kodune kasvatus? Koroonapeoskandaali sattunud Uudo Sepa ema levitab sotsiaalmeedias oma skeptitsismi

Facebooki tehtud pealtnäha armsa postituse kommentaariumis kuulutab Uudo ema Merike Sepp, et ta ei ole koroonausku ning inimesed peaksid oma usu pigem Jeesusele suunama. Millegipärast väidab ta midagi tõestamata ka seda, et haigeid pole haiglas ning vaatamata sellele, et on ise koroonat põdenud, on ta kindel, et tegemist on pettusega.

Kuigi postituse all on kommentaare inimestelt, kes ise koroona raskelt läbi põdenud või mõne lähedase selle tõttu matnud, ei heiduta naist ka see. "Merike, mis sinuga juhtunud on?" pärib üks murelik inimene.

"Tahan siiski öelda, et avaldan oma arvamust ja ei suru seda kellelegi peale," toonitab Merike ühes kommentaaris.

Viimane superstaarisaate võitja Uudo väitis pärast pidu, et tal on imeline tervis, ent varem on meedias olnud mitmel korral jutuks tema terviseprobleemid. Näiteks paljastasid ema Merike ja isa Egon mõni aasta tagasi Kroonikale antud intervjuus, et pojal on Scheuermanni tõbi, mille tõttu sai ta ajateenistusest vabaks kaks kuud pärast teenistuses alustamist. Mõni kuu pärast superstaarisaate võitu viidi Uudo jõusaalist kiirabiga haiglase.