Kas saab ikka hakkama? Uue väljakutse vastu võtnud Kertu Jukkum: muutus algab täna!

EV100, Presidendi vastuvõtt. Foto: Erlend Štaub, Õhtuleht

Tele- ja raadiosaadete juhina tuntud Kertu Jukkum andis oma Instagrami postituses teada, et võtab vastu 21 päeva väljakutse. Jukkumi eesmärk ei ole kaalulangetus, aga ta on kindel, et märtsikuu viimasel päeval on ta paremas füüsilises vormis.