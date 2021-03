Kanye Westil on kõrini: räppar vahetas ära telefoninumbri ega taha Kim Kardashianiga ühtegi sõna rääkida

Väidetavalt on Kanye vahetanud ära oma telefoninumbri selleks, et Kim ei saaks temaga ühendust võtta. Tulevased eksabikaasad vahetavad informatsiooni ainult turvameeste ja lapsehoidjate abil, kes nende pere heaks töötavad.

Kuigi Kanye käitumine on viinud Kimi ahastuse äärele, on Kim kindel, et nende ühist nelja last ta räppari eest peitma ei hakka.