Roberta Einer oma maailmakuulsatest klientidest: Dua Lipa ootas kaks tundi minu köögis, et mult sularahas kingad osta

"Kui sa näed, et sa kasvad ise koos selle artistiga ja sellel artistil läheb nii palju kordades paremini, siis see on see tunne, et sa oled juba kuidagi emotsionaalselt seotud. Tema on kindlasti üks neist, kellele ma vaatan alt üles ja kellega samas samastun ka," tunnistas Einer.