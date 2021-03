The Weeknd lubas Grammy auhindu igavesti boikoteerida

The Weekndile sai küllalt neljapäeval. Ta teatas, et teda enam auhinnagalal ei näe, kuna usub, et kuskil on salajased komiteed, mis valivad nominente.

Ta ütles The New York Times'ile: "Ma ei luba oma plaadifirmal enam oma muusikat sinna esitada."

Tegu on viimase peatükiga Grammy'de ning artisti vahel, kui gala eestvedajad andnud The Weekndi edukat albumit "After Hours" galale nominendina üles. Seda põhjusel, et gala korraldajad ning artisti esindajad ei saanud ommavahel esinemise osas kokkuleppele. Grammy'd pakkusid välja ultimaatumi - kas nemad või Super Bowl. Kanada laulja valis viimase.

TMZ siseallikate sõnul maksis Super Bowli poolaja-show'l esinemine lauljale Grammy'de nominatsioonid. Grammy'de juht Harvey Mason Jr. aga vaidles vastu, öeldes, et artisti nomineerimata jätmises pole midagi kahtlast.

Sellele vaatamata usub The Weeknd, kes on võitnud kolm Grammyt, et galal puudub läbipaistvus ning see ei tähenda tema jaoks enam midagi.