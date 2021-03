–

Üha rohkem inimesi on liitunud veebiplatvormiga OnlyFans. Samuti ei ole eestlased jäänud saali tagumisele pingile istuma, vaid on otsustanud ka ise seal uudistada, müües endast buduaarilikke pilte. Sel puhul lükkas Kroonika käima nädalaajase eksperimendi, et välja selgitada, palju on OnlyFansis tegelikult võimalik teenida ning missugust sisu täpsemalt eelistataksekatses osalesid sisulooja Desiree Mumm ja meigikunstnik Ellen Kiisk