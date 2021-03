FOTOD | Uus pidu koroonalaine ajal? Rannamaja-Hanna ja Põhja-Tallinna Jaanus Saks lõbutsesid koos sõpradega

Sellel nädalal pidid Ada ja Seidi juhtima TV3s "Duubel: Õhtune vahetus" saadet, aga said sealt peol osalemise tõttu kinga. "TV3 teeb igaõhtust otsesaadet, täites kõiki rangeid ohutusnõudeid ega soovi seetõttu riskida saatejuhtidega, kelle käitumine on olnud hukkamõistu väärt," selgitas TV3 loovjuht Urmas Eero Liiv .

Kõige veidram selle juures on asjaolu, et Zevakin ja tema lavapartner Pluuto ei saanud Eesti Laulu finaalis üles astuda, kuna olid koroonapositiivse lähikontaktsed ja pidid olema eneseisolatsioonis. Pidu sai aga ikka pidada.

Nüüd on aga Instagramis peopilte jaganud ka "Rannamaja" teise hooaja osaline Hanna Pärtel. Koos temaga on nii nime kui näoga näha ka bändi Põhja-Tallinn liiget Jaanus Saksi , Silver Orissaar ehk AG-d ja nende sõpru.

Kui Zevakini peo puhul tuvastati ühel pinnal mitukümmend pidutsejat, siis Hanna story'des on seltskond tunduvalt väiksem, vähemalt jääb selline mulje. Hanna on lisanud ühe pildi juurde ka teemaviite #vaktsineeritud. Pigem on raske uskuda, et terved ja noored inimesed on praegu vaktsineeritud COVID-19 vastu, sest järjekord on eesliinitöötajate ja politsei juures.