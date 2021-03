"Ma õpetan sind oma pilli järgi tantsima..." Valgevene poliitiline eurolaul kütab kirgi: korraldajad on pannud riigi dilemma ette

EBU väljastatud teates on kirjas, et korraldajad on põhjalikult uurinud antud pala ning nende hinnangul ei vasta valgevenelaste esinduslaul Eurovisioni mitte-poliitilisele iseloomule. Palusime neil esitada loost uue versiooni või täiesti uue loo, mis vastab Eurovisioni reeglitele. Kui seda ei tehta, diskvalifitseeritakse Valgevene tänavuselt võistluselt," seisab teates.

Probleem seisneb nimelt selles, et Galasy ZMesta laulusõnad on Valgevene presidenti Aljaksandr Lukašenkat ja praegust riigikorda pooldavad ning need kritiseerivad protesteerijaid.

Näiteks on laulusõnades kirjas: "Ma õpetan sind oma pilli järgi tantsima, (...) Ma õpetan sind mööda joont käima. Ma kirjutan muusikat just sinu auks, ma toon sulle maailma kandikul. Ma muudan su kurbuse naljadeks. Nii on sinu jaoks parem."

Valgevene osalemine oleks isegi pärast laulusõnade muutmist väga vastuoluline. Veebruarikuus palus Kultuuri Solidaarsuse Fond, et EBU lõpetaks koostöö Valgevenega ning neile ei antaks isegi võimalust võistlusel osaleda.

Valgevene esindaja pidi osalema sel aastal ka Rootsi eurolaulu valimise finaali žüriis, kuid korraldajad teatasid, et nii see ikka ei ole.