Varro Vooglaid kutsub paremkonservatiive üles Eeva Esse saadet boikoteerima

Ta lisas: "Esse epistel, milles “usuäärmuslik” Objektiiv liigitati – ilma ühegi argumendi ja põhjenduseta oma peakest vaevamata – valeuudiste kanaliks, lõi konteksti järgnevaks aruteluks, mida oleks olnud aus kõikidele saatekülalistele eelnevalt tutvustada. Sellisest eessõnast peaks sõltuma kogu arutelu tonaalsus. Praegu kukkus asi välja nii, nagu oleks mind kutsutud pidama ettekannet seminarile, kus kinniste uste taga on vahetult enne minu etteastet peetud loeng, mille sisuks on see, et ma olen petis. Mind pole sellisest asjade korraldusest aga sõnagagi teavitatud."