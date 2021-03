Mustanahaliste koor kaitseb prints Charles'i rassismisüüdistuste eest

Kingdomi koori asutaja ja dirigent Karen Gibson sõnas TMZ-le, et Charles oli enda kutses väga siiras ning nägi palju vaeva, et koori pärast pulmas menukat esinemist edu eest õnnitleda.

USA meedias spekuleeritakse, et see oli just prints Charles või prints William, kes muretses, et Harry ja Meghani poja Archie nahk võib liiga tume olla. Oprah'le antud intervjuus ütles Harry, et see pole kuninganna Elizabeth II ega prints Philip.

Aga Karen sõnab, et tema koori ja Charlesi vaheline läbisaamine on alati olnud hea, seega ta imestab, miks oleks Charles pidanud midagi sellist oma lapselapse kohta ütlema.

Pealegi oli just Charles see, kes mustanahalise koori pulma esinema kutsus, mis räägib sellest, et prints andis oma panuse, et Meghan end natukene kodusemalt tunneks.

Enda kaitses sõnas prints William neljapäeval, et Windsorite pere ei ole kohe kindlasti rassistlik.