Kellel sellist raha on? Tauno Kangro kuulus graniitvilla on müügis ulmelise hinnaga

Kogu krundi suurus on 3,2 hektarit ning nende miljonite eest saab uus omanik endale ka mitmesuguseid kunstiteoseid ja väljas olevaid skulptuure.

Villas on kaks suurt saali, millest üks on valmis mahutama kuni 300 inimest, ja üheksa omanäolist sviiti, kus on majutusteenust pakutud.