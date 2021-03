Sharon Osbourne oli sunnitud Piers Morgani kaitsmise pärast vabandama

Kõik sai alguse sellest, kui pärast Morgani lahkumist "Good Morning Britain" saate juurest säutsus Sharon Twitteris ja andis teada, et toetab teda, vahendas BBC.

"The Talk" kaassaatejuht Sheryl Underwood tõi selle säutsu kolmapäevases saates teemaks. Sharon aimas juba ette, mis saama hakkab, ja ütles, et ta pannakse kindlasti elektritooli, kuna julges kaitsta sõpra, keda kõik peavad rassistiks, aga seda tegelikult pole.

"Ma pean 68-aastaselt enda eest seisma ja ütlema, et ma ei ole rassist. Kuidas see üldse minusse puutub?" lausus üha rohkem ärrituv Sharon Osbourne. Ta hakkas lausa vanduma, nii et Underwood pidi saates pausi tegema, et kõik saaksid maha rahuneda.

Päras naasmist palus Sharon, et kolleeg tooks välja konkreetse näite, kus Morgan on rassistlik olnud. Underwood, kes on ka ise mustanahaline, vastas: "Asi pole konkreetselt sõnas "rassism", vaid selle implikatsioonis ja reaktsioonis sellele. Sellest mitte rääkimine, kuna ta on mustanahaline, selle ignoreerimine ja alahindamine teeb selle rassistlikuks."

Underwood lisas, et Sharon on tema sõber ning ta ei arva, et ta on rassist. Osbourne aga leiab, et on juba liiga hilja ning kahju on tehtud.

Sharoni kolmapäevases saates tehtud kommentaare võeti kriitiliselt vastu. Teda süüdistati mustanahalise naise kogemuste alahindamises ning konkreetse perspektiivi mittemõistmises.

Hiljem tehtud vabanduses tunnistas Sharon, et sattus saates paanikasse ning ta ei olnud valmis sellel teemal korralikult rääkima. Ta tunnistas, et hirm, et teda peetakse rassistiks, võttis tema üle võimust, ning ta püüdis end ja Morganit liiga häälekalt kaitsta.

Morgan saab olukorrast aru, aga see ei avalda talle muljet. "Sharonit kiusati ja häbistati, et ta vabandaks, kuna kaitses mind oma kolleegide eest, kes nimetasid mind rassistiks, kuna ma ei usu Meghan Markle'it," kirjutas Morgan Twitteris ja nõudis omakorda "The Talk" saatejuhtidelt tema solvamise eest vabandust.