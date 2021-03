Pealinnast maale kolinud laulja Karl Madis: mul läheb elamise peale 300 eurot, saan selle eest ka veel sõpru võõrustada

Karl Madise (61) ruumikas rehielamus on mõnusalt soe – kaminas praksuv tuli paitab hinge ja kosutab meelt. Nagu paljude teiste elualade esindajad on ka lauljad ja muusikud pidanud koroonapandeemia tõttu juba aasta otsa püksirihma pingutama – esinemisi ju ei ole –, aga Karl on heatujuline.

"Tead, mul pole iial olnud nii palju vaba aega kui praegu," ütleb Karl, olles juhatanud külalised elutuppa. "Mäletan, et minu esimene puhkusereis toimus alles siis, kui olin olnud 22 aastat järjest laval – lihtsalt nii palju oli esinemisi siin ja seal, laevadel. Bändiga sai käidud mängimas teisteski riikides. Tookord läksin nädalaks puhkama Egiptusesse, jäin seal elu üle järele mõtlema ja mul hakkas endast kahju – et kui olen kogu aeg laval, siis millal ma üldse endale elan! Aga alles nüüd ongi lõpuks see aeg käes ja ühest küljest ei saa, aga teisest küljest – ma väga palju muusikat praegu teha ei tahagi."