FOTOD | Ei tunne äragi! Vaata, milline nägi Meghan Markle välja 11-aastaselt

Meghani ema ja isa abiellusid 23. detsembril 1979. Doria oli afroameeriklane, Thomas europiid. Heledanahalise beebiga ringi liikudes küsiti Doria käest tihti, kus lapse ema on, kuna arvati, et ta on kõigest lapsehoidja. Doria ja Thomase abielu kestis 8 aastat. Nad kolisid eraldi elama, kui Meghan oli kaheaastane, ning lahutasid ametlikult oma abielu aastal 1987, kui Meghan oli kuuene. Põhjuseks toodi lepitamatud lahkhelid. Hooldusõiguse osas lepiti kokku, et see jääb mõlemale vanemale, kuid enamiku ajast elas Meghan siiski koos emaga ning isa juures veetis ta mõne nädala ja suvevaheajad. Meghani ema Doria kutsub tütart endiselt hellitavalt ka Lillekeseks (Flower).