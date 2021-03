Silvia Ilvese peigmees paljastas, mis ta arvab naise mainest: Kui muusik saab tähelepanu läbi muude asjade, siis on miskit paigast ära

Silvia tunnistab Õhtulehele antud intervjuus, et Marcelile ei meeldi see, et naine lasi end eelmise suhte ajal nii palju avalikult alandada. "Tänu Marcelile olen ma tänaseks tagasi tõmbunud. Olen võtnud vastutuse oma tegemiste osas," ütleb Silvia oma paljaste piltide kohta, mida ta toonase suhte ajal ja lahkumineku jooksul avaldas.