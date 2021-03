"Genka Kalamaja" helgetest mälestustest jõhkrateni: vaatasin aknast välja, mingi kutt lamas vereloigus

Esimesele ingliskeelsele kassetile on jõudnud rida õõvastavast vaatepildist, mis avanes noore muusiku silme ees ühel hommikul köögiaknast välja vaadates. "Vaatasin aknast välja, mingi kutt lamas vereloigus. Veri auras. Mina vaatasin, et mis värk on. Ja siis jooksis mingi koer sinna ja hakkas vereloiku limpsima. Ma lihtsalt mõtlesin: sellises kohas elangi siis? OKEI!" ägestus ta.