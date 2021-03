Andrei Zevakin avas lõpuks suu seoses koroonapeoga: siiralt vabandan selle eest!

Esmaspäeval helistas Zevakinile lausa Eesti peaminister Kaja Kallas ja nad olla diskuteerinud koroona teemal. "Ärge tehke selliseid pidusid, nagu toimus meie stuudios. Kanname maske, püüame kodus olla. Austame riigi poolt seatud reegleid, et me saaks kõik normaalsele elule tagasi tulla," ütles Zevakin oma videos.

Pärast kuuepäevast pausi otsustas Zevakin koroonapeo eest vabandada.

"See oli ikkagi väga vale otsus, et selline asi meie stuudios toimus. Samal ajal kui on kriis, haiglad on täis abivajajaid. Seega tõesti vabandust selle eest, et ma lasin sellisel asjal üldse toimuda. Ja ei teinud mitte midagi selle jaoks, et seda peatada. Siiralt vabandan selle eest," rääkis Andrei.