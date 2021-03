KLÕPS | Milline säärejooks! Rita Ora rõõmustab fänne eriti kuuma pildiga

Ta pälvis tähelepanu 2012. aasta veebruaris, kui ta lõi kaasa DJ Freshi singlis "Hot Right Now", mis saavutas esikoha Suurbritannias.

Tema debüütalbum "Ora" ilmus augustis 2012. See saavutas esikoha Suurbritannias. Album sisaldas Suurbritannia esikohasingleid "R. I. P." ja "How We Do (Party)". Ora oli artist kõige rohkemate hittsinglitega edetabelis UK Singles Chart 2012. aastal, kus tema kolm järjestikust singlit jõudsid edetabeli tippu. Kaks singlit "Your Song" ja "Anywhere" tema teiselt stuudioalbumilt "Phoenix" jõudsid UK esikümnesse 2017. aastal.