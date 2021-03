Seidi Voogre pisarsilmil TV3-le: see on haigus, millega ma võitlen iga päev, ja sa teed selle üle nalja!

TV3 teatas reedel, et Marta Laane ja Nele-Liis Vaiksoo juhitavas viimases "Duubel: Õhtune vahetus" saates on külalisteks ka nädala alguses saate juhtimisest kinga saanud Seidi Voogre ja Ada Marie Nelke. Marta ja Nele-Liis olidki need, kes neid kahte asendasid.

Aga nii Seidil kui Adal polnud õrna aimugi, millest TV3 räägib, sest nemad ei olnud saates osalemiseks kutset saanud. Ada teadis, et miski on mäda ja kirjutas TV3 kontaktisikule: "Palun eemaldage oma Instagramist "Duublist" minu ja Seidi pilt. Kui keegi tuleb meid jäljendama, siis me ei luba kasutada enda nägusid," kirjutas Ada.

Ta lisas ka, et TV3 poolt on väga alatu pakkuda saatejuhtimise tööd Uudole, kes samuti oli peol, mille pärast Ada ja Seidi kinga said. "Jätsite korraliku negatiivse mulje nii minule kui Seidile," lisas Ada.

TV3 kontakt, aga ei pidanud Ada sõnumit mikski, öeldes, et avaliku elu tegelase eluga kaasneb nii mõndagi.

Ja mis siis sai? "Duubli" saates võttis Seidi rolli sisse parukaga Marta Laan ning Adat etendas Liisa Pulk.

Ada ja Seidi mõlemad vaatasid seda saadet ning nende jaoks oli alatu, et seal heideti nalja Seidi kadunud isa ja neiu nahahaiguse üle. "Kui su nahahaigus ja surnud isa teevad teistele nalja. Aitäh TV3 "Duubel" ja Marta Laan," kirjutas Seidi sarkastiliselt Instagrami.

Lühikeses videos oli kajastatud, kuidas Marta Laan räägib beibeliku häälega, mängides Seidi Voogret, ja vihjab, et tema psoriaas oleks justkui isalt päritud.

Seidi lisas pisarsilmil: "See oli väga lame. Mina võin seda nalja teha. Terve mu nägu on nagu isa koopia. Thanks, dad. See on minu nali, mida mina teen. Aga teised, sellest kinni hakata? See ei ole okei. Ja psoriaas? See on haigus, millega ma võitlen iga päev. Ja sa ütled, et see on jube haljakas? Vau!"

Kohe pärast saadet langes TV3 ja saate "Duubel" tegijad koos saatejuhtidega suure kriitikalaviini alla. Telekanalile heideti ette nõmedaid nalju ning kogu sketš oli väga piinlik.