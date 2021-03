VIDEO | Džässitar Tuuli Pruuli esiksinglile "I Belong to Dreams" valmis värske muusikavideo

Muusikavideo autoriks on režissöör Jevgeni Salihhov produktsioonikompaniist One Minute Films ning ta kirjeldab muusikavideo valmimist nõnda: “See projekt oli meie jaoks üks tehniliselt keerukamaid, ent samal ajal ka üks huvitavamaid. Mitmed lahendused tuli välja mõelda kohapeal, kasutades olemasolevaid vahendeid, ja stseene tuli hoolikalt harjutada. Olin meeldivalt üllatunud, et projektis osales suur hulk inimesi. Singli "I Belong to Dreams" muusikavideo filmimine oli üks meie suurimaid projekte, kus pidime nii paljusid inimesi juhendama. Olen väga tänulik kõikidele, kes projektis osalesid, minu tiimile, kes tegid tublit tööd, ning Tuulile ja tema bändile, et nad andsid meile võimaluse selles projektis koostööd teha.”