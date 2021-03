Roald Johannson uuest saatest: meil on tore, et külalised ei ole avaliku elu tegelased

“Nüüd pole aasta aega kuskil käinud ja salamisi unistan, et saaksin käia siin-seal. Eks näis. Praegu on aeg, kui tuleb siht paika panna ja eks näeb, millal ma kuhu ja minna saan,” unistab Roald, et reisisaadet tulevikus edasi teha.

Roald rääkis Rauno Märksi ja Maris Kõrvitsaga uuest saatest: “Meil on tore, et ei ole avaliku elu tegelased, vaid laiema avalikkuse jaoks tundmatud näod.” Johannson on uuest saatest, mis on formaadisaade, elevil. “Struktuur on ette antud ja saade iseenesest on sügavam kui kuue inimese vanuse äraarvamine.”