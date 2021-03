Näitleja Rosamunde Pike matab oma filmiauhinnad aeda: maja uued omanikud arvavad, et on leidnud peidetud aarde

Jutusaates "The Ellen DeGeneres Show" sõnas Pike, et see rituaal on sügavalt psühholoogiline ja tõenäoliselt seotud sügaval peituva teeskleja sündroomiga.

Eelmisel kuul võitis Pike parima komöödianäitlejana Kuldgloobuse rolli eest filmis "I Care A Lot", kus ta mängib petist Marla Graysonit. See on tema teine suurem auhind pärast 2019. aasta rollisooritust filmis "State of the Union".

Pike ütles Ellenile, et auhindade kodus hoidmine on tema jaoks imelik. "Kuidas inimesed nendega suhtlevad, kui nad koju tulevad? Minu jaoks on see piinlik. Seega matan ma need aeda, nii et väike osa paistab välja."

Rääkides aga selle aasta võidust, tunnistas kahel korral varem nomineeritud Pike, et see tuli talle suure üllatusena. "Šansid olid minu vastu," sõnas Pike, kes kandideeris auhinnale kõrvuti Maria Bakalova, Michelle Pfeifferi, Kate Hudsoni ning Anya-Taylor Joy'ga.

Pike loodab, et inimesed, kes tulevikus tema praeguse kodu endale saavad, leiavad kujud aiast, aga seda alles pärast tema surma.

"Nad arvavad, et leidsid peidetud aarde. Nad leiavad terve hunniku auhindu. Nad on kindlasti sajandeid meist ees ja neil ei olegi enam neid. Need on igandid," lisas Pike.

Tõenäoliselt peab Pike peagi taas oma aias kaevama hakkama, sest arvatakse, et ta saab rolli eest filmis "I Care A Lot" nomineeritud ka Oscarile. Kõik nominendid tehakse teatavaks esmaspäeval.