Uudo Sepp loobus Adat ja Seidit mõnitanud TV3-s saate juhtimisest: mina sellele vihkamist täis rongile ei astu

"Kuid vaadates eilset "Duubli" saadet, kus tunnustatud näitlejad väga ebaõnnestunult ja piinlikult kahte naisterahvast maha tegid, sain aru, et selles programmis mina kaasa ei tee. Kui "Duubli" meeskond ja seal figureerinud näitlejad tunnevad, et tegid südamest ja hingest suurepärast huumorit, siis olgu nii."

"Minu jaoks oli see vastik. Kui telekanali reitingut teiste eestlaste rõveda mahategemisega kasvatatakse, siis edu teile. Mina olen kasvanud keskkonnas, kus naisi austatakse, hinnatakse ja hoitakse. Labasusel ja huumoril on suur vahe. Seega mina sellele vihkamist täis rongile ei astu," teatas Saaremaalt pärit laulja.

Mõned tunnid hiljem võttis Facebookis sõna ka TV3 loovjuht Urmas E. Liiv, kelle sõnul põhineb sketš Ada ja Seidi enda antud intervjuul. "Sketš on sündinud minu teadmisel ja ma ei näe selles muud, kui tõupuhast huumorit. Kahjuks ei teadnud me, et ühe parodeeritava isa on surnud. Viide isale pärineb samuti parodeeritava enda intervjuust, kuid sattus sketšis väga ebaõnnestunult valesse konteksti. Siirad vabandused selle eest. Kuid ka telesaadetes tuntuks saanud inimesed peaksid mõistma, et kuulsusega käib kaasas nii avalik tähelepanu ja palju meeldivat, kui ka võimalus, et keegi sind kusagil parodeerib või kritiseerib," kirjutas Liiv.