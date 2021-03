Koroonaepideemia ajal pidutsejad ja teised rikkujad võivad saada sadu eurosid trahvi

Paljudes riikides on reeglite rikkumise vastu määratud trahvid. Inglismaal ja Walesis on märtsi seisuga väljastatud 32 000 trahvi. Inglismaal ja Põhja-Iirimaal algab trahv 200 naelast. Walesis ja Šotimaal 60 naelast, mis aga väheneb 30 naelale, kui see 28 päeva jooksul ära maksta, vahendas BBC.

Eesti peaminister Kaja Kallas ütles 28. veebruaril avaldatud arvamusloos ERRis, et ka siin peaksid rikkujad trahve maksma, sest olukord on läinud juba nii käest ära, et kolmandik nakatunuid ei tea, kust nad viiruse külge said. Peaminister lisas, et teda häirib enim see, et kõige rohkem kannatavad just inimesed, kes peavad reeglitest kinni - ja seda inimeste arvelt, kellel on ükskõik.