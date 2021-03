FOTOD | Jaak Joala kuju seisab ikka õnnetult edasi, lõpptulemus veel ei paista

Viljandi linnavalitsus pidi kuju saatuse üle arutama hakkama märtsikuus, kuid siiamaani pole seda veel tehtud. Kuna on ka koroonakriis, siis lähima kuu jooksul kuju kastist välja kindlasti ei võeta, see tooks kohale suurel hulgal inimesi.

Kuju on küll kastis, kuid õhus on võimalus, et linnavalitsus hakkab selle rajajatelt 50 000 eurot tagasi küsima. Mittetulundusühingu Meie Viljandi eestvedaja Harri Juhani Aaltonen ütles ajalehele Sakala, et kui nõudekiri tuleb, siis loeb selle kindlasti läbi. Raha tagastamise ja kuju ühingule tagasivõtmise võimalust ta aga ei näe.